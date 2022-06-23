رئيس الدولة و ملك الأردن يبحثان العلاقات الأخوية و مسارات التعاون و العمل المشترك

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم..العلاقات الأخوية بين البلدين ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه ــ في قصر الشاطئ ــ أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني حيث رحب بجلالته ..معربا عن تمنياته له موفور الصحة والسعادة وللأردن الشقيق وشعبه دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادته.

و استعرض سموه و الملك عبد الله .. آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعمل على دفعها إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وقد غادر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين البلاد حيث كان في وداعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

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