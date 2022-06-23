رئيس الدولة يأمر بتسيير جسر جوي لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان

المصدر: أبوظبي ــ وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بدأ تسيير جسر جوي يحمل سلالا غذائية متكاملة و إمدادات طبية أساسية إلى جانب فريق طبي و مستشفى ميداني.

يأتي إرسال المساعدات في ظل المتابعة المستمرة من دولة الإمارات لمستجدات الوضع الحالي في أفغانستان والمساهمة بفاعلية في التخفيف من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان مؤخراً و خلف الآلاف من الضحايا والمصابين و ما نتج عنه من نقص في الاحتياجات من الغذاء والدواء لقطاع كبير من سكان منطقة الزلزال خاصة من الأسر الأفغانية و كبار السن و الأطفال و النساء.

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