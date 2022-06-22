148.7 مليون درهم إجمالي إيرادات صندوق الزكاة خلال 5 شهور

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

كشف صندوق الزكاة، أن إجمالي الإيرادات التي تم تحصيلها خلال الشهور الخمسة الأخيرة، تجاوز 148.7 مليون درهم، تم تحصيلها من 103.4 آلاف مزكٍ عبر 41 قناة تحصيل متنوعة، في مقدمتها التطبيقات الذكية للبنوك والمصارف، بإجمالي يزيد على 49.3 مليون درهم، سدّدها ما يزيد على 60 ألف مزكٍ.

وتفصيلاً، أفاد صندوق الزكاة بأن إجمالي الإيرادات التي سجّلها الصندوق خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر مايو الماضي)، بلغ 148 مليونًا و724 ألفًا و104 دراهم، بزيادة 11% عن الإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لإحصائية أصدرها الصندوق أمس، فقد تم تحصيل الإيرادات المسجلة عبر 41 قناة للتحصيل، إذ تم تحصيل 49 مليونًا و318 ألفًا و705 دراهم، من خلال 60 ألفًا و322 مزكيًا، عبر التطبيقات الذكية للبنوك والمصارف، و38 مليونًا و423 ألفًا و453 درهمًا، سددها 669 مزكيًا مباشرة لحساب الصندوق في البنوك، وكذلك 33 مليونًا و605 آلاف و543 درهمًا، تم الإيفاء بها من قبل 238 مزكيًا إلى الصندوق مباشرة، بالإضافة إلى 15 مليونًا و134 ألفًا و603 دراهم، دفعها 4706 مزكِّين، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق عبر حكومة دبي الذكية .

وأوضحت الإحصاءات أن قنوات تحصيل الإيرادات الزكوية استقبلت كذلك، 5 ملايين و759 ألفًا و470 درهمًا، تشكّل إيرادات مباشرة متنوعة (أمانات) من 80 مزكيًا، ومليونان و748 ألفًا و269 درهمًا من 2494 مزكيًا عبر المواقع الإلكترونية للبنوك والمصارف، وأيضاً، مليونان و47 ألفًا و524 درهمًا من 31 ألفًا و765 مزكيًا عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك والمصارف، و مليون و237 ألفاً و333 درهماً من 1214 مزكياً عبر "دبي الآن"، بالإضافة إلى 313 ألفاً و151 درهماً من 267 مزكياً عبر ماكينات الصراف الآلي للصندوق، و54 ألفاً و650 درهماً، سددها 6 مزكين من خلال الرسائل النصية عبر "اتصالات"، و35 ألفاً و106 دراهم تم الإيفاء بها من 987 مزكيا عبر ماكينات الصراف الآلي (MBME)، و23 ألفاً و637 درهماً من 32 مزكياً للبنوك والمصارف من خلال قناة (IVR)، و20 ألفاً و284 درهماً من 596 مزكيا عبر ماكينات الصراف الآلي لـ (NT PAYMENS)، وأخيراً، ألفان و370 درهماً من 11 مزكيا عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة لشركة "اتصالات".

وأكد الأمين العام لصندوق الزكاة، عبدالله بن عقيدة المهيري، أن الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، مكّنت الصندوق من الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وتقدم الكثير من خيارات التحصيل المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية خلال الفترة الأخيرة.

وقال المهيري، في تصريح صحافي أمس: "بلغ إجمالي عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع التي بلغت 41 قناة تحصيل زكوية، 103 آلاف و387 مزكٍ، بزيادة قدرها 31% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة تصدرتها الإيرادات من خلال عبر التطبيقات الذكية للبنوك والمصارف".

وأضاف: "إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، وهذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمد في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية.

وجدد المهيري شكره وتقديره لجموع المزكين الذين ساهموا بأموال الزكاة لديهم، مؤكداً مواصلة العمل على نشر الوعي بفريضة الزكاة لدى الجمهور، من خلال شتى الوسائل المتاحة سواء من ناحية التكنولوجيا المتطورة أو عن طريق الحملات الإعلامية المكثفة، وذلك في سبيل تحقيق مجتمع متراحم ومتكافل.

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