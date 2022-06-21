محمد بن زايد ورئيس وزراء رومانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في قصر البحر، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، نيكولاي تشيوكا.

ورحّب سموه برئيس وزراء رومانيا والوفد المرافق، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دعم ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين، وفرص تنميته وتنويع آفاقه، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والزراعية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك.

وتبادل سموه وتشيوكا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة، وتطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقدم تشيوكا تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما هنأه بمناسبة توليه رئاسة الدولة، متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الإمارات لتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تقدم ورفعة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء الروماني لما أبداه من مشاعر طيبة، معرباً عن خالص تمنياته لجمهورية رومانيا الصديقة بدوام التقدم والازدهار.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، وعدد من المسؤولين، والوفد المرافق لرئيس وزراء رومانيا.

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