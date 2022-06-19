الطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: أبوظبي - وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا نهاراً ومغبرا أحياناً وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:00 والثاني عند الساعة 05:28 والجزر الأول عند الساعة 11:41 والثاني عند الساعة 23:29 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والثاني عند الساعة 21:14 والجزر الأول عند الساعة 14:37 والثاني عند الساعة 02:56 .

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