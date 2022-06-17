«استشاري الشارقة» يبحث 162 شكوى

المصدر: مينا غالي - الشارقة

اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بجلسته الـ17، والتي عقدها صباح أمس، برئاسة رئيس المجلس علي ميحد السويدي وحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن المجلس عقد 17 جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة، مشيراً إلى أن دور الانعقاد شهد مناقشة سياسة ست دوائر وهيئات حكومية. وكشف عن تلقي المجلس ما يقارب 162 شكوى شخصية وإلكترونية، مشيراً إلى أن تلك الشكاوى خضعت للدراسة وجمع المعلومات والإحصاءات من الدوائر والهيئات المعنية واتخذ فيها المجلس القرارات المناسبة.

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