حمدان بن محمد: الإنسان ركيزة أساسية في رؤية محمد بن راشد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أعلنت المؤسسة عن بدء استقبال طلبات المشاركة في الدفعة الثالثة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل التابع للمؤسسة، والهادف لإعداد خبرات وطنية متمكِّنة بأدوات تصميم المستقبل وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم: «الإنسان ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والاستثمار في قدرته على الإبداع والابتكار هو الثروة الحقيقية. من هذا المنطلق تستمر مسيرة الاستثمار في الإنسان من خلال برنامج دبي لخبراء المستقبل الذي يهدف لترسيخ أعلى معايير الريادة والتميز في العمل الحكومي عبر تعزيز مهارات الشباب وتزويدهم بالأدوات المعرفية لاستشراف المستقبل في مختلف القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي».

وأضاف سموه: «منذ انطلاقه في ديسمبر 2019، تحوّل برنامج دبي لخبراء المستقبل إلى منصة عالمية لتبادل الخبرات وجمع نخبة المختصين باستشراف المستقبل من حول العالم، فخورون بالجيل الجديد من خريجي البرنامج الذين سيكونون قادة المستقبل وسيسهمون من خلال معارفهم وخبراتهم في إدارة القطاعات الاستراتيجية والجهات الحكومية في الارتقاء بنموذج التميز الحكومي في دبي واستباق المتغيرات العالمية بالتحضير والتخطيط السليمين».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم في تغريدة على «تويتر»: «تجسيداً لرؤية محمد بن راشد بإعداد جيل جديد مُمكن بأدوات استشراف وتصميم المستقبل، وجهنا بإشراك دفعة جديدة من موظفي حكومة دبي في برنامج دبي لخبراء المستقبل بهدف إعداد خبرات وطنية تساهم في مسيرة صناعة أفضل مستقبل لدبي».

وأضاف سموه: «برنامج دبي لخبراء المستقبل منصة عالمية لتبادل الخبرات وجمع نخبة من المختصين في استشراف المستقبل، وخريجو البرنامج سيكونون قادة المستقبل في إدارة مختلف القطاعات الاستراتيجية في الإمارة».

وسيتيح برنامج دبي لخبراء المستقبل الأول من نوعه في المنطقة، الذي تم تطويره بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فرصة المشاركة لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة، عبر التقدم بطلب خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 يوليو 2022. وسيتم اختيار منتسبي الدفعة الثالثة للبرنامج من موظفي القطاع الحكومي في دبي من المتخصصين في مجالات التصميم الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

ونجح برنامج دبي لخبراء المستقبل خلال دفعتيه السابقتين في تمكين أجيال جديدة من خبراء تصميم المستقبل ضمن مجال العمل الحكومي في إمارة دبي، ودعمهم في إثراء مسيرة التنمية والتطوير الحكومي، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم استعداداً لتغيرات ومتطلبات المستقبل.

ويسهم البرنامج في ترسيخ ثقافة التصميم المستقبلي في الجهات الحكومية بدبي من خلال المبادرات والمشاريع التي سيعمل المنتسبون على تطويرها وتنفيذها باستخدام المهارات المعرفية التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في البرنامج.

وستنطلق الدفعة الثالثة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في سبتمبر المقبل، ويتضمن البرنامج مستويين يمتد كل منهما ستة أشهر، ويتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة «محلل مستقبلي» إلى «تنفيذي مستقبلي».

وقد خرَّج البرنامج ضمن الدفعة الأولى لمنتسبي برنامج دبي لخبراء المستقبل 18 خبيراً من 13 جهة حكومية ضمن قطاعات التنمية الاقتصادية والتجارة والصحة والأمن والعدالة والحوكمة والسياحة والثقافة والنقل والطيران، وغيرها من القطاعات الحيوية في دبي.

ويركّز البرنامج الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المتاحة والجديدة في دبي ودولة الإمارات.

ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من الدولة وأنحاء العالم كافة.

ولي عهد دبي:

• «مسيرة الاستثمار في الإنسان تستمر من خلال برنامج دبي لخبراء المستقبل، الهادف لترسيخ أعلى معايير الريادة في العمل الحكومي».

• «فخورون بالجيل الجديد من خريجي البرنامج الذين سيكونون قادة المستقبل وسيسهمون في الارتقاء بنموذج التميز الحكومي في دبي».

• البرنامج يركّز على تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي.

• برنامج «دبي لخبراء المستقبل» أُطلق بالتعاون بين «دبي للمستقبل» و«تنفيذي دبي»، بهدف تطوير المواهب الوطنية في الجهات الحكومية.

• فرصة المشاركة في البرنامج متاحة لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة.

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