حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة

المصدر: الشارقة وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /42/ بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعيّن رئيساً لدائرة شؤون الضواحي والقرى، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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