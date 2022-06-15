محمد بن راشد يستقبل فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر.

وقال سموه، "استقبلت فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر.. المستكشف الإماراتي راشد سينزل على سطح القمر خلال الأشهر القادمة.. يحمل فخرنا بشبابنا وعلمائنا.. وينقل طموحات شعبنا لآفاق جديدة.. ويؤسس من هناك على سطح القمر لمرحلة علمية جديدة في تاريخ دولتنا".

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