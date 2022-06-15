"الوطني" يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس صقر غباش على مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار.

ويستهدف مشروع القانون، الإسراع في إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصولهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، فضلاً عن تسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم.

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