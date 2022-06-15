«طرق دبي» تُغذي محطات المترو بخطّ حافلات جديد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها أطلقت خطّاً جديداً لخدمة حافلات خطوط النقل الداخلي رقم (F57)، لتغَذية محطات المترو، ويربط محطة مترو جبل علي بجزيرة بلو واترز بزمن تقاطر 30 دقيقة في أوقات الذروة.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات، عادل شاكري، إن الهدف من إطلاق الخط تحسين وتطوير التكامل بين تخطيط النقل والتخطيط الحضري في الإمارة، موضحاً أن هذا الخط سيعمل من محطة مترو جبل علي إلى جزيرة بلو واترز.

وأضاف أن الهيئة تحرص على تقديم أفضل حلول النقل الجماعي وأكثرها كفاءة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، كما تسعى الهيئة باستمرار إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة لتقديم حلول آمنة ومستدامة في مجال النقل الجماعي ومنها الحافلات العامة في عموم إمارة دبي. وتخضع الطلبات الواردة إلى الهيئة من جهات مختلفة في الإمارة إلى دراسة مستفيضة وبحث مُركّز ومسوح ميدانية دقيقة قبل التدشين الفعلي للخدمة.

وأشار شاكري إلى أنه سيتم تحسين مواعيد 15 خطّاً للحافلات في إمارة دبي، لافتاً إلى مزايا التنقّل بالحافلات، من ناحية الكلفة والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى بالإضافة إلى المرونة.

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