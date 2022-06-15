الشارقة تكثّف الرقابة على الشواطئ

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة استعدادها للتعامل مع الإقبال الذي تشهده الشواطئ صيفاً، ورفع معايير الأمان والسلامة، وتكثيف الرقابة، وزيادة عدد المنقذين، وحث الجمهور على اتباع إرشادات التوعية التي تضمن سلامتهم.

وأكد رئيس قسم مراقبة مظهر المدينة، جمال عبدالله المازمي، أن البلدية توفر بيئة مثالية وآمنة لشواطئ الإمارة، وتم تخصيص شركة إنقاذ رائدة في التعامل مع أية حالات طارئة، وتوعية مرتادي الشواطئ، إضافة إلى وجود فرق التفتيش من قبل البلدية على مدار الساعة لتوعية الجمهور بالاشتراطات والتعليمات.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أنه مع بداية الصيف، يتم إعداد خطة سنوية، تشمل حملات توعية لمرتادي الشاطئ، والوجود في المواقع ومتابعتها، وتوفير 58 منقذاً مؤهلين ومدربين للتعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية، وتوفير 22 منصة إنقاذ وفق أفضل المعايير.

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