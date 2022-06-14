فرصة لسقوط أمطار خفيفة

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً صباحاً، قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:39 والثاني عند الساعة 00:36، والجزر الأول عند الساعة 18:11 والثاني عند الساعة 08:05. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:03 والثاني عند الساعة 20:51، والجزر الأول عند الساعة 15:39 والثاني عند الساعة 03:43.

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