رئيس الوزراء الأوزبكي يلتقي القرقاوي ووفد حكومة الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، عبدالله أريبوف، اجتماعاً مع وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، استعرضا خلاله إنجازات الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في التحديث والتطوير الحكومي، التي تحققت، والمجالات الجديدة التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، عبدالله ناصر لوتاه، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، ووفد حكومة الإمارات.

وبحث الجانبان إنجازات الشراكة الاستراتيجية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وآفاقها المستقبلية للأعوام الثلاثة المقبلة، وسبل تعزيزها عبر إطلاق البرامج والمبادرات الساعية لتعزيز العمل الحكومي، وتطوير برامج العمل، وتحديث منهجياته في مختلف القطاعات، ونقلها إلى مستويات متقدمة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين حكومتي البلدين.

وكانت حكومتا الإمارات وأوزبكستان دشّنتا مرحلة جديدة من التعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تضمنت تمديد الشراكة لثلاث سنوات، وتوسيع آفاقها لتشمل 10 مجالات حيوية لتحديث العمل الحكومي، تشمل القطاع المالي، وقطاع التعليم، والاقتصاد، والقيادات الحكومية، والأمن الغذائي والزراعة، والموانئ والجمارك.

ويأتي تمديد الشراكة الاستراتيجية ليعكس العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، والبناء على نجاح الإنجازات المتحققة، ضمن 27 محوراً تضمنت إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة الإمارات في المسرعات الحكومية والجودة الحكومية والخدمات الحكومية والتطبيقات الذكية والاستراتيجية والخطط الوطنية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، وبرامج القيادات وبناء القدرات، والبرمجة، ومستقبل التعليم والاقتصاد، والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها من المجالات.

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