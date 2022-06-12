الطقس المتوقع في الإمارات غدا

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد تصاحبها أمطار خفيفة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 10 / إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي: خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند الساعة 23:58 والجزر الأول عند الساعة 17:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:21

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والمد الثاني عند الساعة 19:59 والجزر الأول عند الساعة 14:43 والثاني عند الساعة 02:55.

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