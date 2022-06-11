بالفيديو: 4 خطوات لتفادي مخاطر استخدام السكوتر الكهربائي

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

حددت شرطة رأس الخيمة أربع خطوات لتفادي المخاطر التي تترتب على استخدام السكوتر الكهربائي.

1. ارتداء وسائل الحماية والسلامة كالخوذة.

2. استخدام مصدات الركبة والملابس العاكسة للأضواء ليلاً.

3. استخدام السكوتر في الأماكن المخصصة.

4. عدم عبور الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات والمارة.

4 خطوات لتفادي مخاطر استخدام السكوتر الكهربائي#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/auPV4feIxt — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 11, 2022

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