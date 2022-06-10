المصدر: مينا غالي- الشارقة

ذكرت هيئة تنمية المجتمع في الشارقة أن هناك 4 وسائل لتهيئة الأبناء للاستعداد للامتحانات، وذلك بالتزامن مع بدء امتحانات نهاية العام للصفوف الدراسية المختلفة.

وحددت الهيئة تلك الوسائل، وهي: وضع جدول زمني بأوقات معينة للمذاكرة وتنظيم الوقت، والحرص على النوم بوقت معين وعدم السهر لأوقات متأخرة، لأن قلة النوم تؤدي إلى عدم التركيز.

كما تضمنت الوسائل التقليل من الوجبات الدسمة لأنها تؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل، والبدء بتناول الوجبات الصحية، مع ترك الفرصة للابن بالبدء بالمواد التي يحبها.

وكانت قد وجّهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، 3 رسائل إلى الطلبة بمناسبة قرب موعد الامتحانات، المقرر انطلاقها في العاشر من يونيو الجاري لجميع الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، في مدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم

وقالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص: "الاختبارات على الأبواب، والتحضير لها مهم جداً، فاحرصوا أعزاءنا الطلبة على تنظيم وقت دراستكم، واعتمدوا الكتابة أثناء الدراسة فهي تساعدكم على حفظ المعلومات وتذكرها بشكل أفضل، ولا تنسوا أن تأخذوا قسطاً من الراحة كل فترة لكي لا تجهدوا أنفسكم وتحافظوا على طاقتكم."

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