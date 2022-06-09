رئيس الدولة يستقبل رئيس توغو

المصدر: أبوظبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في قصر الشاطئ، رئيس جمهورية توغو الصديقة، فور غناسينغبي.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بزيارة رئيس توغو، الذي قدم تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مشيداً بدور الفقيد في مسيرة التنمية الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من التطور والتنمية في مختلف المجالات.

وعبر عن تطلع بلاده إلى توسيع قاعدة المصالح المشتركة مع دولة الإمارات.

من جانبه، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس توغو لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها، وتمنى له موفور الصحة والسعادة، ولبلاده التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة وفرص التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة، التي تخدم عملية التنمية في البلدين.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش.

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