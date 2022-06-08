شرطة عجمان تكرم الفائزين بجائزة وزير الداخلية "مرحلة القائد العام"

المصدر: عجمان- مينا غالي

كرم قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، الفائزين بجائزة سمو وزير الداخلية لمرحلة القائد العام في دورتها السادسة، بحضور نائب القائد العام العميد خالد محمد النعيمي، والمدراء العامون ومدراء الإدارات بشرطة عجمان وأعضاء الفرق والمقيمين والمشرفين على الجائزة، والمتميزين من الضباط والموظفين الفائزين بالجائزة، وذلك في قاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطـة.

وسلم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي شهادة التكريم لمدير عام العمليات الشرطية، العميد عبد الله سيف المطروشي لفوز الإدارة العامة بجائزة الجهة الرائدة، وجائزة تحقيق المحاور لمحوري تحقيق الرؤية ومحور القيمة المميزة، كما كرم مدير عام الموارد والخدمات المساندة العميد مبارك خلفان الرزي، لفوز الإدارة العامة بجائزة تحقيق محور الممكنات.

وشمل التكريم فرق التميز المؤسسي والشرطي، وفاز في المركز الأول بجائزتي أفضل فريق عمل، ومجموعة الورديات المتميزة مركز شرطة النعيمية الشامل، فيما فاز مشروع نظام إدارة الأداء الإلكتروني (إنجاز) بالمركز الأول بجائزة أفضل مشروع تطويري.

كما كرم مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين العقيد سلطان خليفة أبو مهير لفوزه بالمركز الأول في الفئة القيادية، ورئيس قسم ترخيص الآليات، النقيب علي محمد النعيمي لفوزه بالمركز الأول في الفئة الإشرافية من جوائز الفئات الوظيفية، إضافة إلى تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى من فئة وظائف المستقبل، الفئة التخصصية للضباط، الفئة التخصصية لصف الضباط والأفراد والمدنيين، فئة الشباب للضباط، فئة الشباب لصف الضباط والمدنيين والأفراد، فئة سعادة المتعاملين لصف الضباط والأفراد والمدنيين، فئة المبتكر، فئة الاتصال الحكومي، فئة الميداني للضباط، وفئة الميداني لصف الضباط والأفراد والمدنيين.

وفي سياق متصل، وتقديراً لجهودهم المتميزة كرم قائد عام شرطة عجمان فرق التقييم، وفريق العمل الإداري وأثنى على جهودهم التي بذلوها والتي كان لها الأثر البارز في تطبيق وتنظيم الجائزة.

وفي الختام هنأ اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الفائزين بالجوائز، مشيداً بالجهود التنافسية التي بذلها المشاركون بالجائزة، متمنياً لهم التوفيق والفوز بالجوائز، وتحقيق المراكز المتقدمة في مختلف المنافسـات.

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