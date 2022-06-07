العور: توفير وظائف للمواطنين لدى 13 ألف منشأة في «الخاص» العام الجاري

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن الوزارة، أقرت مبادرة تستهدف العام الجاري 2022، توظيف المواطنين والمواطنات، لدى 13 ألف و193 منشأة تابعة للقطاع الخاص على مستوى الدولة.

جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد خلفان الغول السلامي، حول «توظيف المواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة مشاريع الخمسين»، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش.

ويتلقى وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، 6 أسئلة برلمانية من أعضاء بالمجلس، حول ملفات التوطين، وفرص وآليات التوظيف والعلاوات السنوية في القطاع الخاص.

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