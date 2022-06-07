«دفاع مدني الشارقة»: حملات تفتيش مفاجئة لتلافي مخاطر الحرائق في الصيف

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

أكد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، المقدم هاني الدهماني، أن الحوادث التي ‏تحدث في فصل الصيف، كحرائق منشآت سكنية وتجارية، غالباً ما تكون بسبب تصرفات بشرية خطأ، تفتقر إلى الوعي باحتياطات السلامة المدنية، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى من خلال عمليات تفتيشية منتظمة ومفاجئة لتلافي تلك الحرائق.

ودعا الدهماني عبر برنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، ويبثّ على الهواء مباشرةً عبر أثير إذاعة الشارقة صباح كل اثنين، أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة بتطبيق الإرشادات الضرورية، خصوصاً خلال فصل الصيف، تفادياً لوقوع حوادث الحريق الناتجة عن إهمال البعض، مؤكداً أهمية تركيب وسائل الحماية في المنازل.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق الإدارة، أمس، حملة السلامة في المناطق الصناعية، تستهدف أصحاب المصانع والمستودعات والسكراب والأنشطة الصناعية المختلفة.

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