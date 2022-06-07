الإمارات تدين التصريحات المسيئة للرسول في الهند

المصدر: أبوظبي ■ وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، معربة عن استنكارها ورفضها للإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، رفض دولة الإمارات الثابت لجميع الممارسات والتصرفات المنافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

ودعت إلى ضرورة احترام الرموز الدينية، والتصدي لخطاب الكراهية والعنف، وتعزيز المسؤولية الدولية المشتركة لنشر قيم التسامح والتعايش، ومنع أي ممارسات من شأنها تأجيج المشاعر الدينية لأتباع الديانات المختلفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news