إنطلاق مشروع تعليم اللغات لمنتسبي شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي -الامارات اليوم

نطلق مشروع "تعليم اللغات العبرية والألمانية “ لمنتسبي شرطة أبوظبي وذلك في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بهدف اثراء مهارات رجال الشرطة اللغوية وتعزيز فعالية التواصل مع المجتمع.

وأكدمدير الأكاديمية، ثاني بطي الشامسي، أن هذا المشروع يأتي تجسيدًا لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي الهادفة إلى تأهيل عناصر الشرطة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يركز على تعزيز مهارات المشاركين في التواصل مع أفراد المجتمع، في إطار رؤية واهتمام القيادة الشرطية بتعزيز الشراكة مع شرائح المجتمع كافة.

وافتتح المرحلة الأولى من المشروع نائب مدير الأكاديمية العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، والذي يتضمن 4 دورات ولمدة 5 اسابيع بهدف إكساب المشاركين مهارات اللغة حتى المستوى فوق المتوسط حسب المعيار الأوروبي، وإكسابهم مهارات التواصل الفعال لأغراض العمل، وربط مخرجات برنامج اللغة التخصصي مع المتطلبات اللغوية لوظيفة رجل الشرطة.

وصرح مدير مركز الترجمة بالأكاديمية المقدم مانع فاضل الشامسي أن مشروع تعليم اللغات يأتي لتنمية المهارات اللغوية لمنتسبي شرطة أبوظبي من ضباط و أفراد ومدنيين عبر برنامج دراسي متكامل وفق المناهج التعليمية في المعاهد و الجامعات المتخصصة باللغات ، ومعلمين ذوى كفاءة أكاديمية عالية فى مجال اللغات العبرية و الألمانية وفاء بالمتطلبات الاساسية التى تمكن الدارسين من إستخدام تلك اللغات بفعالية فى مجالات الشرطية التخصصية في العمل .

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