سيف بن زايد يلتقي رئيس مدغشقر

المصدر: دبي - وام

التقى الفريق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في دبي رئيس جمهورية مدغشقر أندريه راجولينا، الذي يزور الإمارات حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية والشرطية وسبل الارتقاء بها بما يحقق مصلحة البلدين.

حضر اللقاء الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

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