«طرق دبي» تسهل إجراءات «عدم ممانعة» للنقل المدرسي بنسبة 98%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنَّ نسبة أتمتة خطوات وإجراءات الحصول على شهادات «عدم الممانعة» الخاصة بإجراءات الحصول على رُخَصِ تشغيل حافلات المدارس الخاصة، بلغت 98%، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الغاية الثالثة من الاستراتيجية وهي «إسعاد الناس»، التي تستهدف مختلف شرائح الأفراد والمؤسسات.

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة، عادل محمد شاكري، إن الهيئة بدأت بأتمتة شهادات «عدم الممانعة» الخاصة بإجراءات الحصول على رُخَصِ حافلات المدارس وذلك في عام 2018 عبر موقع للهيئة www.rta.ae، من خلال تقديم الطلب دون الحاجة لزيارة مقر الهيئة والحد من استخدام الأوراق في مثل هذه المعاملات.

وأوضح أن الخدمة كانت قبل أتمتتها ورقية تتم عبر الإيفاء بعدد من المتطلبات، وأصبحت بعد أتمتة الخدمة تشمل تحميل الرخصة التجارية وعقد الصيانة في النظام وبيانات مسار الحافلة وبيانات الطلبة.

وأشار شاكري إلى أن إنجاز هذه الخدمات يتم عبر القنوات الإلكترونية والذكية، مؤكداً أن منظومة التحوّل الذكي والإلكتروني التي تنتهجها الهيئة تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة بتقليل نسبة المراجعين إلى 80% مع رفع مستوى سعادتهم ورضاهم من خلال العمل على توفير الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات حيث تصب هذه الجهود في إطار تعزيز التوجهات الحكومية في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم استناداً إلى الغايتين الاستراتيجيتين للهيئة وهما «دبي الذكية» و«إسعاد الناس».

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