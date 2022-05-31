ضاحي خلفان: سِجل وطني موحّد للموهوبين على مستوى الدولة

المصدر: محمد فودة ■ دبي

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس جمعية الموهوبين، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الإمارات تعوّل دائماً على أبنائها باعتبارهم ثروتها الأغلى، لذا تحرص على البحث عن أصحاب الموهبة ليكونوا على رأس أولوياتها، واستثمرت في مواردها البشرية عبر سلسلة من المبادرات التي أطلقت منذ قيام الدولة، وفق رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي ارتكزت على أن بناء الدولة لا يستند فقط إلى النهضة العمرانية، بل يعتمد على النهوض بالإنسان.

وقال الفريق ضاحي خلفان خلال ملتقى «يوم الموهوب الإماراتي»، الذي نظّمته الجمعية في دبي، أمس، وكرّمت خلاله نخبة من أصحاب المواهب والابتكارات، بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، إن هذه الرؤية ساعدت على أن تتحول الدولة، خلال فترة قياسية بالنظر إلى عمرها، إلى منارة للفنون والثقافة في المنطقة والعالم.

وأضاف أن جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين سعت على مدى سنوات مضت، وبالتعاون مع كل شركائها، إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة وطموحة لرعاية الموهوبين، وإنشاء سجل وطني موحد لهم على مستوى الدولة، من خلال العديد من الاجتماعات المشتركة، وجلسات العصف الذهني والملتقيات، شارك فيها مسؤولون وعلماء وخبراء من جميع الجهات، إلى جانب الطلبة الموهوبين، الذين تم اكتشافهم ورعايتهم ووضعهم على المسار الصحيح الذي يتناسب مع قدراتهم العقلية.

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