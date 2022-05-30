طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 01:21 و الجزر الأول عند الساعة 08:06 ولجزر الثاني عند الساعة 19:04.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 10:59 والمد الثاني عند الساعة 21:27 و الجزر الأول عند الساعة 16:31 و الجزر الثاني عند الساعة 04:25.

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