زخة شهب تظهر في السماء فجر الثلاثاء

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

توقّع مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة، أن تشهد السماء زخة جديدة وشديدة من الشهب قد ترتقي لمستوى العاصفة الشهابية ليلة الإثنين على الثلاثاء 30-31 مايو الجاري، فيما تشير بعض التوقعات إلى أن هذه الزخة قد تكون أفضل زخة شهب في القرن الـ21.

وتسمى الزخة الشهابية بالعاصفة إذا زاد عدد الشهب على 1000 شهاب في الساعة، وهذا غير مستبعد لهذه الزخة، وبالتالي فإن هذه الظاهرة تستحق الترقب والمتابعة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن توقع عدد الشهب التي ستظهر أمر في غاية الصعوبة ويشوبه هامش كبير من عدم الدقة، ولذلك على الراصد أن يكون مستعداً لجميع الاحتمالات، خصوصاً بالنسبة لزخات الشهب الجديدة مثل هذه، فالبعض لا يستبعد أيضاً عدم حدوث أي شيء وألا تظهر أي شهب مميزة في السماء تلك الليلة!

وقال عودة: «من المتوقع أن تحدث الذروة صباح يوم الثلاثاء 31 مايو في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت غرينتش، وأفضل الدول هي تلك التي سيكون هذا الوقت هو الفجر بالنسبة لها، وهو غرب أوروبا وغرب إفريقيا وشرق أميركا، أما بالنسبة لآسيا فإن موقعها ليس مثالياً لرصد هذه الزخة من الشهب وقت الذروة، ولكن على الرغم من ذلك فقد ترى العديد من الشهب ابتداء من الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، وأن يزداد العدد تدريجياً ليصل ذروته عند طلوع الفجر».

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