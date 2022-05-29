الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:53 والمد الثاني عند الساعة 00:55 و الجزر الأول عند الساعة 18:36 والجزر الثاني عند الساعة 08:06.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 20:57 والجزر الأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 03:56.

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