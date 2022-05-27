طقس مغبر ورياح معتدلة
توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خصوصاً على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً، والرياح شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
كما توقّع المركز أن يكون الخليج العربي مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والمد الثاني عند الساعة 23:38
والجزر الأول عند الساعة 16:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:17.
وتوقّع أن يكون بحر عمان متوسطاً إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 19:32
والجزر الأول عند الساعة 13:52 والثاني عند الساعة 02:28.
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