تهيئة أراضي «شعبية المهتدي» في وادي الحلو

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال التسوية الترابية لقطع أراضٍ في شعبية المهتدي بمنطقة وادي الحلو، التابعة لمدينة كلباء، وسلّمته إلى دائرة الإسكان، إذ تضمنت التسوية الترابية 30 قطعة أرض، وقطعة مخصصة لبناء مسجد على مساحة 1403 أمتار مربعة.

ويهدف المشروع إلى إيجاد مستوى واحد لمنسوب الأرض، بشكل يراعي خصوصية المنطقة المستقبلية، ويعزز من الطفرة العمرانية التي تشهدها طبيعة موقع المنطقة، حيث يتم قطع أجزاء من التلال الرملية القائمة بالمنطقة، وتسويتها وإعادة هيكلتها، حتى يتسنى توفير أراضٍ سهلية منبسطة.

وأشارت مديرة فرع كلباء المهندسة بشاير المنصوري، إلى أن الدائرة أنجزت المشروع خلال موعده الزمني المحدد، على الرغم من صعوبة التضاريس.

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