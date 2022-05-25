المصدر: دبي -الامارات اليوم

فحص

دعا سكان في منطقة الخان بالشارقة إلى ضرورة تحفيز ملاك البنايات على إجراء صيانة لخزانات المياه وتنظيفها، وتغيير أنابيب توصيل المياه القديمة، التي قد تتسبب في تغيّر لون أو رائحة المياه بالصنابير، إذ يتجنب بعض الملاك وإدارات البنايات إجراء عمليات الفحص اللازمة.

استطلاعات

استغرب مواطنون ومقيمون في الدولة من كيفية حصول أشخاص يعملون في شركات متخصصة في استطلاعات الرأي، على أرقامهم وأسمائهم، والاتصال بهم في أوقات غير مناسبة لمعرفة رأيهم في قضايا معينة، مطالبين بتشريعات تجرم مثل هذه الممارسات التي تمثل إزعاجاً كبيراً لهم.

تاكسي

طالب سكان في الشارقة الجهات المعنية بالتعميم على سائقي التاكسي بضرورة تجنب سلوكيات التوقف المفاجئ التي يقومون بها لتحميل الركاب، والتي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع حوادث.

مكالمات

اقترح متعاملون على شركات الاتصالات إعادة النظر في أسعار باقات المكالمات الصوتية والمرئية التي تأتي عبر الإنترنت، لافتين إلى كلفتها المرتفعة.

احتيال

قال قارئ إنه تلقى أثناء وجوده خارج البلاد مكالمة هاتفية من شخص يدعي عمله في مركز للشرطة، ويتولى قسم المخالفات المالية، مشيراً إلى أن المتصل طلب بيانات عن حسابه البنكي بغرض التحقق من بعض المعلومات ذات الصلة، فسأله بدوره أسئلة عامة ليتضح له أن الغرض من المكالمة الاحتيال المالي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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