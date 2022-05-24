محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء الطاير

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء أمس لمنزل أسرة الفقيدة في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجالها، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، وعبدالحكيم محمد الطاير، الذين دعوا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم على دولة الإمارات الاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا.

كما قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء لأسرة الفقيدة خلال زيارة سموه لمنزل العائلة في دبي.

وقد أعرب سموهما لأنجال الفقيدة، عن خالص التعازي والمواساة سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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