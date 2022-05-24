حمدان بن محمد يعلن إطلاق "منتدى دبي للمستقبل" أكتوبر المقبل بمشاركة 400 خبير عالمي وأكثر من 15 منظمة ومؤسسة دولية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد ربي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل إطلاق "منتدى دبي للمستقبل" يوميّ 10 و11 أكتوبر 2022 في "متحف المستقبل" وذلك بمشاركة أكثر من 400 من الشخصيات العالمية البارزة والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما يزيد على 15 منظمة ومؤسسة دولية معنية بمستقبل البشرية في قطاعاتها المختلفة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي سترحب في أكتوبر المقبل بأكثر من 400 شخصية فكرية عالمية تستشرف المستقبل من القطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 100 دولة في "منتدى دبي للمستقبل" أكبر تجمع عالمي لأهم خبراء المستقبل في "متحف المستقبل".

وأضاف سموه: "سيركز المنتدى على تصميم ورسم المستقبل من خلال مناقشة التغيرات التي تلامس حياتنا اليومية ولاستثمار الفرص وحماية العالم من المخاطر المحتملة.. نريد أن نساهم بالاستعداد لهذه المتغيرات لضمان مستقبل أفضل للإنسانية واستمرار دبي بمسيرتها في جمع العالم وتواصل العقول للازدهار العالمي"، مؤكداً سموه أن "القوة الحقيقة لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي القائم على صناعة المستقبل.. وجمع أفضل الأفكار والعقول.. لبناء أفضل مستقبل للمجتمعات البشرية".

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "نحن شغوفون بالمستقبل.. وهو يستحق أن نطلق له حدثاً سنوياً على قدر أهميته.. دبي عاصمة عالمية للابتكار وصناعة المستقبل وهي حريصة على استقطاب المواهب والمفكرين والعقول لتشكيل ملامح المرحلة المقبلة من الحضارة الإنسانية".

إرساءواختتم سموه بالقول: "نريد أن نكون سبّاقين في تصميم المستقبل وصناعته.. وسبّاقين في الاستعداد لمتغيراته.. طموحاتنا كبيرة.. ورؤيتنا بعيدة.. دبي ودولة الإمارات لديهما شغف دائم بالمستقبل".

30 جلسة و4 محاور رئيسية

وسيركز "منتدى دبي للمستقبل" بدورته الأولى على 4 محاور رئيسية تشمل "مستقبل العالم" و"استشراف المخاطر المستقبلية" و"القيمة والإنسانية" و"تعزيز الاستعداد لتغيرات المستقبل". وتتوزع هذه المحاور على 30 جلسة حوارية على مدى يومين يشارك 400 من قادة الفكر المستقبلي والخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمسؤولين في القطاعيين الحكومي والخاص من أكثر من 100 دولة حول العالم.

منصة عالمية

ويشكّل "منتدى دبي للمستقبل" منصة عالمية لتبادل الخبرات والأفكار في مجال تصميم المستقبل بما يسهم بتعزيز جودة حياة المجتمعات، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات والأفراد وإنشاء شراكات عالمية وفاعلة لخلق فرص مستقبلية جديدة تواكب التغيرات العالمية وتسهم بإيجاد حلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم في الحاضر والمستقبل عبر استشراف ملامح التغيرات الجذرية القادمة في مستقبل العديد من القطاعات الرئيسية والحيوية.

مجالس دبي للمستقبل

وسيستضيف "منتدى دبي للمستقبل" اجتماعاً موسعاً لرؤساء وأعضاء "مجالس دبي للمستقبل" المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتكون منصة لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الحيوية في مدينة دبي خلال الـ 50 عاماً المقبلة.

وسيستعرض المشاركون في الاجتماع أبرز إنجازات "مجالس دبي للمستقبل" ومبادراتها خلال المرحلة السابقة، وخططها الاستراتيجية لتصميم مستقبل العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك النقل والإعلام والتكنولوجيا وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والصحة وجودة الحياة والتعليم والاقتصاد والطاقة وغيرها الكثير.

ريادة في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل

وتهدف مؤسسة دبي للمستقبل من خلال تنظيم "منتدى دبي للمستقبل" إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل دبي وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كواحدة من أفضل مدن المستقبل من خلال قيادة جهود استشراف وتصميم المستقبل وتطوير الفرص المستقبلية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال في دولة الإمارات والعالم.

وتتمثل ركائز استراتيجية المؤسسة في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل من خلال تطوير وإطلاق البرامج والمبادرات الوطنية والعالمية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، وإصدار التقارير الاستشرافية، ودعم المشاريع المبتكرة والنوعية، وذلك بإشراف ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بما يسهم في جعل دبي عاصمة عالمية لتطوير وتبني أحدث الحلول والممارسات المبتكرة لخدمة الإنسانية.

ويمكن الاطلاع على جدول فعاليات الدورة الأولى لـ "منتدى دبي للمستقبل" عبر الرابط الإلكتروني: www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum

في أكتوبر المقبل، ستجمع دبي 400 من مصممي وخبراء المستقبل عالمياً وأكثر من 15 منظمة دولية ومن خلال 30 جلسة خلال يومين في حدث سنوي نطلقه باسم " منتدى دبي للمستقبل"، نصمم فيه المستقبل بالشراكة مع العالم في "متحف المستقبل" الأيقونة الفكرية والمعمارية. pic.twitter.com/V14x3vlXWu

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 24, 2022

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