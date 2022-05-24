حمدان بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

فقد قام سموه مساء أمس بزيارة منزل العائلة في دبي، حيث أعرب سموه لأنجالها المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، وعبدالحكيم محمد الطاير، عن صادق عزائه ومواساته راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء.

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