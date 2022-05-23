مواطنان يعثران على سلحفاة مصابة على شاطئ الفجيرة ويستدعيان الجهات المختصة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أبلغ المواطن أحمد الهاشمي وجميل الهاشمي السلطات البيئية المسؤولة عن وجود سلحفاة بحرية مصابة كانت بالقرب من أحد شواطئ امارة الفجيرة قد لاحظوا وجودها أثناء قضائهم اجازتهم في احدى فنادق الامارة، إذ بادرا بإسعاف السلحفاة البحرية للحفاظ على حياتها قبل وصول الفرق المختصة.

وأفادت هيئة بالبيئة بالفجيرة بأنها استجابة بالتعاون مع مركز مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف سريعاً بتوجيه فريق مختص إلى موقع الحدث وتم التعامل مع البلاغ بمهنية واحترافية إذ تم اسعافها من قبل المواطنين اللذان ابلغا عن اصابتها بالتنسيق مع إدارة الفندق.

وأكدت الهيئة أنه تم إرسال السلحفاة المصابة للعلاج وإعادة التأهيل في مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف من أجل إعادة اطلاقها مرة أخرى في مياه البحر، شاكرة المواطنين أحمد وجميل الهاشمي على مسؤوليتهم تجاه البيئة وحماية الأحياء البحرية التي تنم عن انسانيتهم العالي، منوهةً أنه في حال ملاحظة أية كائنات حية تحتاج إلى المساعدة يرجى التواصل على قنوات هيئة البيئة الرسمية.

والجدير بالذكر أن البلاغات الخاصة بالسلاحف البحرية في امارة الفجيرة يتم تحويلها لإدارة هيئة البيئة بالفجيرة التي بدورها تقدم الإسعافات الأولية للسلاحف البحرية من ثم تسليمهم لمشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف والحفاظ عليها.

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