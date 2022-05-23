رئيس الدولة: الإمارات بُنيت بطريقة «محبة» وما بُني على المحبة سيستمر

المصدر: الإمارات اليوم ■ أبوظبي

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تغريدة على «تويتر» قال خلالها، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كرّس حياته من أجل سعادة شعبه ومجتمعه.

وقال سموه في التغريدة: «عبّر الجميع بمختلف ثقافتهم عن مشاعر الأسى والتأثر لوفاة المغفور له الشيخ خليفة، القائد الذي كرس حياته من أجل سعادة شعبه ومجتمعه».

وأرفق صاحب السمو رئيس الدولة، مع تغريدته، مقطعاً مصوراً تضمن لقطات من مراسم التشييع الرسمي لجثمان فقيد الوطن.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «الشيخ خليفة من صلب الشيخ زايد.. الشيخ خليفة حكيم.. مخلص لوطنه وأبنائه.. الإمارات بُنيت بطريقة محبة، وما بُني على المحبة سيستمر إن شاء الله».

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