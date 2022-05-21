رئيس الدولة يتلقى التعازي بوفاة الشيخ خليفة من خليفة حفتر

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التعازي في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" من المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

كما هنأ المشير أركان حرب خليفة حفتر - خلال اللقاء الذين جرى في قصر الشاطئ - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. القائد العام للقوات المسلحة في ليبيا الشقيقة.. معرباً عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات.. كما توجه سموه بالشكر والتقدير لتهنئته بانتخابه رئيساً للدولة متمنيا الخير والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

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