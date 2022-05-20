مواصلات الشارقة: تعديل سرعة طريق وادي مضيق- كلباء

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، تعديل سرعة طريق وادي مضيق- كلباء من 80 كلم/ الساعة، إلى 100 كلم/ الساعة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك القرار يأتي نظرا لانسيابية الطريق، وخلوه من التجمعات السكنية والمراكز العمرانية القريبة، والتي قد تشكل السرعة خطورة بوجودها.

وكانت قد قررت الهيئة في 11 مايو الجاري، تنفيذ إغلاق كلي لشارع طارق بن زياد (مدينة خورفكان) بالاتجاه إلى شارع الكورنيش، وذلك لأعمال صيانة ورفع كفاءة الأسفلت خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 وحتى يوم الجمعة الموافق 27 مايو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news