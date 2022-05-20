طقس الغد حار ورطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب غرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 04:28 و الجزر الأول عند الساعة 11:10 و الجزر الثاني عند الساعة 22:03.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والمد الثاني عند الساعة 01:29 والجزر الاول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:20 .

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