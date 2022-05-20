أحمد جاسم الزعابي: مبايعة محمد بن زايد رئيسا للدولة تجسد تلاحم قيادة وأبناء الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

أكد أحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أن مبايعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" حفظه الله " رئيساً لدولة الإمارات تجسد تلاحم قيادة وأبناء الوطن لمواصلة مسيرة التطور والنمو .

وأضاف : يتشرف سوق أبوظبي العالمي، برفع أسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" لمبايعته بالإجماع من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: أرفع باسمي وباسم جميع أعضاء فريق سوق أبوظبي العالمي أسمى آيات التهنئة والولاء لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمبايعة سموه بالإجماع من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً للدولة.

وأضاف الزعابي: مبايعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا لدولة الإمارات تجسد تلاحم قيادة وأبناء الوطن لمواصلة مسيرة التطور والنمو للإرث الخالد الذي تركه المؤسسين. ونحن بدورنا نؤكد التزامنا وعزمنا على دعم كل خطط وجهود التنمية التي تعكس إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما تحقق من إنجازات كبيرة خلال فترة حكم المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. واليوم تنتقل شعلة القيادة والنمو والفخر بالوطن إلى يد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" والذي نشد على يديه ونجدد عهدنا وولائنا له على العمل والجد.

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