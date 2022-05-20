رأس الخيمة.. عدادات وكاميرات ذكية في مركبات الأجرة بنظام الذكاء الاصطناعي

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تعتزم هيئة رأس الخيمة للمواصلات تطبيق المرحلة النهائية من مشروع العدادات والكاميرات الذكية في مركبات الأجرة للمساهمة في تعزيز أنظمة المواصلات الذكية وتعزيز المنظومة الأمنية في إمارة رأس الخيمة.

وأكد مدير عام الهيئة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، على أهمية هذه الأنظمة الذكية في رفع مستوى جودة خدمات النقل المقدمة للمتعاملين مما يسهم في رفع جودة الحياة لسكان إمارة رأس الخيمة.

وأوضح أن نظام العدادات الذكية يعتبر من أحدث التكنولوجيا الخاصة بمركبات الأجرة والتي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية لأسطول المركبات، كما أنها ستكون مرتبطة بمركز تحكم ورقابة ذكي يطلع فيها على أساطيل الحافلات ومركبات الأجرة بشكل اَني وعلى مدار 24 ساعة مما يعزز من منظومة المدينة الذكية.

وأشار إلى أن الهدف من تركيب الأنظمة الذكية تعزيز المنظومة الأمنية في إمارة رأس الخيمة وأمن المواصلات، وتعزيز التوجهات الحكومية للتحول إلى المدن الذكية ورفع مستوى جودة الحياة لسكان الإمارة، كما تخدم أهداف الهيئة الاستراتيجية في "إسعاد الناس" و"تكامل النقل" واستشراف المستقبل"، إضافة إلى أنها توفر دعماً شاملاً للإدارة الشاملة لأساطيل سيارات الأجرة وحافلات النقل العام باستخدامها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن الكاميرات والعدادات الذكية ومركز التحكم، يعملون بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر مصدراً للبيانات الضخمة التي يتم تحليلها بما يساعد متخذي القرار في تحسين الخدمات وتطويرها والمحافظة على سلامة وأمن مستخدمي وسائل النقل من خلال تخفيض الحوادث المرورية والشكاوى والمفقودات في وسائل النقل.

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