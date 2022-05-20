مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في عبدالله بن حيدر

مكتوم بن محمد خلال تقديمه واجب العزاء. وام

المصدر:
  • دبي ■ الإمارات اليوم
التاريخ:

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، عبدالله حيدر عبيد بن حيدر.

فقد قام سموه صباح أمس بزيارة منزل العائلة في دبي، حيث أعرب سموه لأنجال الفقيد عن صادق عزائه ومواساته، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

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