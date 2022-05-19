"تنظيم الإعلام": اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أصحاب المحتوى المُبلغ عنه على "تيك توك"

المصدر: دبي- مينا غالي

عقد المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام، راشد النعيمي اجتماعاً مع رئيس الفريق الدولي لسياسة المنتجات في شركة تيك توك، جولي دي بيليينكورت، لمناقشة تشجيع نشر المحتوى الإيجابي على المنصة، وتعزيز آليات تطبيق معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة، على جميع ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الجانبان على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أصحاب المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه، والتي تصل إلى إغلاق الحساب نهائياً، وهو الأمر الذي سيساهم في الحد من التجاوزات، والوصول إلى المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة بالدولة.

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