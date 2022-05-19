4 وظائف برواتب تصل إلى 30 ألف درهم في الشارقة

المصدر: مصباح أمين ■ الشارقة

قدمت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، أربع فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل في الشارقة، برواتب تراوح بين 25 و30 ألف درهم.

وأعلنت الدائرة توفير وظيفة مصمم البنية المؤسسية، براتب يصل إلى 25 ألف درهم لدى جهة شبه حكومية، واشترطت الحصول على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات، وألا تقل الخبرة عن أربع سنوات في الإدارة، ويفضل أن تكون الخبرة في مؤسسات التعليم العالي.

وأوضحت أن الوظيفتين الثانية والثالثة محلل أنظمة تقنية المعلومات، براتب يصل إلى 25 ألف درهم، واشترطت الحصول على بكالوريوس في علوم هندسة الحاسوب أو تقنية المعلومات، وألا تقل الخبرة عن أربع سنوات في الإدارة أو في مؤسسات التعليم العالي، لافتة إلى أن الوظيفة الرابعة رئيس قسم إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، براتب يصل إلى 30 ألف درهم، ويشترط الحصول على بكالوريوس في علوم هندسة الحاسوب أو تقنية المعلومات، أو في مجال ذي صلة، وألا تقل الخبرة عن سبع سنوات في الإدارة ومؤسسات التعليم العالي.

وأضافت أنه في حال رغب الباحث عن العمل في الترشح للوظائف المتوافرة، فعليه إرسال السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، إلى الموقع الإلكتروني tawteen@hr.sharjah.ae، مع عنوان الشاغر، وتسمية ملف السيرة الذاتية بالاسم الثاني، وعدم تصوير السيرة الذاتية من الهاتف، ويكون الملف بصيغة PDF أو word.

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