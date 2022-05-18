سلبية فحص PCR قبل 72 ساعة شرط رئيسي لأداء الحج هذا العام

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ضرورة تقديم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية، كأحد الاشتراطات الرئيسية لضوابط موسم الحج هذا العام.

وتأتي هذه الاشتراطات التي أقرتها المملكة استجابة لما أعلنته المملكة من ضوابط لموسم حج هذا العام، وتشمل الاشتراطات أن يكون الحاج لم يسبق له أداء الفريضة، ويقتصر الحج على الفئة العمرية أقل من 65 عاماً، وأن يكون حاصلاً على اللقاحات المعتمدة والجرعة الداعمة.

كما تتضمن الاشتراطات ضرورة أن تكون الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط من المسجلين في النظام الإلكتروني للحج والمحدثة بياناتهم سابقاً.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الاشتراطات المعلنة تأتي دعماً لاستراتيجية القيادة الرامية إلى المحافظة على مكتسبات التعافي التي وصلت إليها دولة الإمارات اليوم. ودعت الهيئتان حجاج بيت الله الحرام إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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