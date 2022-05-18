إنجاز 90% من عمليات تسوية الأراضي في ضاحية مهذب بالشارقة

المصدر: الشارقة- مينا غالي

كشف رئيس قسم الإشراف في دائرة الأشغال العامة بالشارقة المهندس هادف الخضر، عن وصول نسبة إنجاز تسوية الأراضي في ضاحية مهذب إلى 90% على أن تنتهي في شهر يونيو المقبل.

وقال الخضر في مداخلة هاتفية مع "الخط المباشر" عبر إذاعة الشارقة: "بدأنا في أعمال تسوية الأراضي الترابية في ضاحية مهذب، وتحديدًا في مناطق القطينة من 1 إلى 6، وقطعنا مشوارا كبيرا في المشروع."

وأضاف: "وصلت نسبة الإنجاز حالياً إلى 90% ومتبقي أعمال بسيطة جدا في الموقع حوالي 10% من الأعمال، ومن المنتظر الانتهاء منها في نهاية شهر يونيو القادم".

وتابع رئيس قسم الإشراف بدائرة الأشغال العامة: "هذه هي المرحلة الأولى تشمل التسويات الترابية ويليها مرحلة فرد الطرق الحصوية وهي المرحلة الثاني وتستغرق نحو 4 إلى 5 أشهر على أن ننتهي في نوفمبر المقبل."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news