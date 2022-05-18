طقس الغد حار و مغبر

المصدر: وام - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا ومغبرا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب غرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 16:16 والمد الثاني عند الساعة 02:56 و الجزر الأول عند الساعة 09:32 الجزر الثاني عند 20:32.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 23:38، و الجزر الأول عند الساعة 18:25 و الجزر الثاني عند الساعة 06:27.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news