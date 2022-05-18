موارد الشارقة تعقد برامجها التدريبية لشهر مايو الجاري لموظفي الحكومة

المصدر: الشارقة- مينا غالي

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة برامجها التدريبية الإلكترونية لشهر مايو الجاري والتي تستهدف موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. وتعقد بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج Microsoft Teams.

وتستمر برامج شهر مايو حتى نهايته، وسيعقد خلال الفترة المتبقية من الشهر البرامج التدريبية التالية: الوكيل الضريبي، تطوير الموارد البشرية وتخطيط المسار الوظيفي، إدارة استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية، الذكاءات المتعددة، القيادة الممكنة في اتخاذ القرارات، الرشاقة المؤسسية في الإدارة الحكومية، التطوير والتحفيز الإداري، التسويق بين الماضي والتطبيقات المعاصرة، إدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، تحليل شكاوى العملاء، ادارة الاجتماعات وصياغة جداول الاعمال الفعالة، الاتصال الداخلي الفعال.

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