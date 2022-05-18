رئيس الدولة ونائبه والحكام يهنئون خادم الحرمين بمغادرته المستشفى

المصدر: أبوظبي ■ وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية التي تكللت بالنجاح.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ودعا سموهما الله تعالى أن يمتّع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية، والعمر المديد.. متمنيين للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة، ودعوا الله تعالى أن يمتّع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية، والعمر المديد.. متمنين للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة للملك سلمان.

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